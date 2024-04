'Ucrânia merece mesma proteção de Israel", diz Zelensky à UE

"Nossa capacidade de nos defender do terror russo e as armas nas mãos de nossos soldados são algo que funciona não apenas para a Ucrânia, mas para todos vocês. E agradeço a cada um de vocês que entende isso e age de acordo", discursou.

Zelensky destacou a necessidade de reforços mirando proteger a central nuclear de Zaporizhzhia: "A Rússia não está desistindo da chantagem com radiações e, em particular, continua a brincar brutalmente com a segurança da usina nuclear".

"Não excluímos que também as infraestruturas de outras centrais nucleares e as redes de distribuição estejam ameaçadas pelo terror russo. Isso só pode ser parado pela defesa aérea, por sistemas específicos como Patriot, IRIS-T, SAMP-T, NASAMS.

Sistemas que vocês têm", pediu.

"Eles são necessários na Ucrânia neste momento, para impedir Putin de recorrer a métodos terroristas", argumentou Zelensky.

Ainda em seu discurso, feito por videoconferência, Zelensky destacou a expectativa pela adesão ucraniana ao bloco.