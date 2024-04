Argentina se desculpa com Chile por insinuações sobre Hezbollah

BUENOS AIRES, 18 ABR (ANSA) - A ministra da Segurança da Argentina, Patricia Bullrich, pediu desculpas ao governo chileno e negou suas próprias alegações sobre a presença de células do grupo armado libanês Hezbollah em Iquique, na fronteira entre Chile e Bolívia.

Em comunicado, Bullrich lamentou às autoridades chilenas pelas suas declarações, reforçando que estas foram feitas "no âmbito de uma análise da situação regional".

Nos últimos dias, a ministra argentina afirmou haver presença do Hezbollah, acusado do atentado contra a Associação Mutual Israelita Argentina (Amia) em 1994, na Tríplice Fronteira, no Iquique, ao norte do Chile, no ano passado em São Paulo e há poucas semanas no Peru".