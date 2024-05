Adolescente de 14 anos morre após ser picado por cobra venenosa em SC

Um adolescente de 14 anos morreu após ser picado por uma serpente em São Francisco do Sul, no norte de Santa Catarina, na terça-feira (30). A vítima chegou a receber atendimento hospitalar, mas não resistiu.

O que aconteceu

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES) de Santa Catarina, o adolescente foi picado na região lombar pela serpente do gênero Bothrops, que inclui espécies venenosas como a jararaca e a jararacussu.

A pasta afirmou em nota ao UOL que ele deu entrada no hospital de São Francisco do Sul no último sábado (27) e recebeu soro antiofídico no local, mas houve piora do quadro clínico nos dias seguintes.