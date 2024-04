Brasil defende reconhecimento do Estado palestino na ONU

Para o diplomata, o reconhecimento da Palestina pode contribuir para uma solução das tensões no Oriente Médio: "A paz e a estabilidade no Oriente Médio só podem ser alcançadas quando as aspirações do povo palestino pela autodeterminação e soberania forem atendidas.

O projeto de resolução protocolado pela Argélia, que conta com o apoio de nações árabes, Rússia e China deve ser votado nesta sexta-feira (19) no Conselho de Segurança.

O Brasil reconheceu o Estado palestino em 2010, durante o segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

(ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.