Após 7 anos, Itália absolve ativistas que salvavam migrantes

ROMA, 19 ABR (ANSA) - A Justiça da Itália absolveu nesta sexta-feira (19) 10 ativistas que eram acusados havia sete anos de favorecimento à imigração ilegal.

Os réus trabalhavam para as ONGs Jugend Rettet, Save The Children e Médicos Sem Fronteiras (MSF) em operações de resgate de migrantes no Mar Mediterrâneo.

Os ativistas eram acusados pelo Ministério Público de Trapani, na Sicília, de fazer acordos com coiotes para o tráfico de migrantes e de usar navios humanitários como "táxis" para estrangeiros sem permissão para entrar na Itália.