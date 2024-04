Exportações agroalimentares da Itália ao Brasil crescem 22%

ROMA, 23 ABR (ANSA) - As exportações do setor agroalimentar da Itália para o Brasil cresceram 22% em 2023, de acordo com um estudo apresentado nesta terça-feira (23) durante um evento online organizado no país europeu.

O levantamento foi realizado pela consultoria Nomisma para o 8º Forum Agrifood Monitor e também mostrou que a Itália é líder na venda de produtos como macarrão e derivados de tomate para o maior mercado da América Latina.

As importações agroalimentares no Brasil totalizaram mais de 12 bilhões de euros (R$ 63 bilhões) em 2023, com a Itália ocupando a oitava colocação entre os principais fornecedores, com 356 milhões de euros (R$ 2 bi).