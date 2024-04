Hamas divulga novo vídeo de refém americano-israelense

No vídeo, o jovem conta que estava no Nova Music Festival, em Reim, no sul do país, quando membros do Hamas invadiram o local e sequestraram ele e seus amigos.

O jornal "Jerusalem Post" ressalta que este relato contrasta com a versão dos líderes do grupo fundamentalista que negam ter atacado civis.

A mãe do refém, Rachel Goldberg, é uma das figuras mais ativas no movimento das famílias e, inclusive, foi incluída pela revista Time na lista das 100 pessoas mais influentes do ano.

(ANSA).

