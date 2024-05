Em São Leopoldo (RS), vídeo registra momento em que dique extravasa; veja

O Rio Grande do Sul enfrenta seu pior desastre climático, com 57 mortos e 67 desaparecidos. Em todo o Estado, há regiões ilhadas. Todas as pontes sobre o Rio dos Sinos tinham água nas cabeceiras e o acesso a São Leopoldo, por exemplo, está bloqueado.

Na sexta-feira, 3, o medo de desabastecimento já havia provocado uma corrida aos supermercados de São Leopoldo e itens começaram a faltar nas prateleiras.

Vanazzi pediu ajuda com helicópteros que possam ajudar no resgate de moradores na beira do rio, que continua em elevação.

Também nas redes sociais, outro prefeito, o de Roca Sales, pediu socorro mais cedo para ajudar no resgate de soterrados. "Roca Sales foi praticamente destruída novamente. Acho que, das cheias, foi a que mais destruiu o município. A gente não consegue ir a lugar nenhum. Temos de ir de barco. A situação é bem complicada, bem difícil", disse Amilton Fontana (MDB), em vídeo.

Segundo o prefeito, a cidade da região do Rio Taquari está sem internet e ele precisou se deslocar até Encantado para fazer a gravação. Roca Sales foi um dos municípios mais devastados pela passagem de um ciclone extratropical acompanhado de chuvas em setembro de 2023.