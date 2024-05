Ação resgata 50 escravizados que desmatavam 10 campos de futebol por dia

Eles estavam há mais de um mês em barracos de lona e sem acesso à água potável. Os resgatados cozinhavam, tomavam banho e bebiam a água de um igarapé próximo, que segundo o trabalhador João* era "avermelhada e tinha gosto de folhas podres". Ele é um dos 50 resgatados na operação. Os trabalhadores atuavam sem equipamentos de segurança e um deles fraturou a clavícula após ser atingido por um galho de árvore.

Com 3,7 mil hectares desmatados desde 2022, a destruição avançava numa velocidade de 10 hectares por dia - só neste ano 1,3 mil hectares de floresta foram derrubados. "Nunca vi algo nessa proporção, do tamanho do desmatamento e da quantidade de trabalhadores. É [um processo] muito agressivo e tem que ter uma resposta do Estado", afirma Magno Riga, auditor fiscal do Trabalho que coordenou a operação deflagrada no último dia 24.

"Não deram nenhum equipamento de proteção. O trabalho de derrubada é muito arriscado, são árvores caindo para todo lado", conta João. Ele veio da cidade amazonense de Apuí para fazer o serviço. Experiente no desmatamento da floresta, ele se espantou com a quantidade de contratados: "com mais gente é mais arriscado, você trabalha perto do outro. Quando cai uma árvore ela pode derrubar outra na frente e causar um acidente, é perigoso demais", disse.

Os trabalhadores já foram retirados do local e encaminhados para suas cidades de origem no Amazonas e em Rondônia. Lucinei Soares da Vitória foi identificado como o gerente responsável pela atividade, mas informou à Repórter Brasil, por meio de seu advogado, que não tem interesse em se manifestar .

As investigações seguem para apurar se existem outros responsáveis.

A operação foi coordenada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) em conjunto com o Ibama e contou com a participação da Polícia Federal e do Ministério Público do Trabalho (MPT).