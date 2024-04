Putin diz que planeja visitar China em maio

A nova ida ao território chinês ocorrerá após o presidente Xi Jinping se reunir com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serghei Lavrov, em um novo sinal de fortalecimento das relações entre os dois países.

Na ocasião, Xi recordou que tinha concordado com Putin "em continuar a manter intercâmbios estreitos para garantir que as relações China-Rússia se desenvolvam sempre de forma contínua e constante". Em fevereiro de 2022, menos de três semanas antes de invadir a Ucrânia, Putin assinou um acordo de parceria "sem limites" com seu homólogo chinês. Os laços diplomáticos e comerciais com Pequim também se fortaleceram à medida que as nações ocidentais impuseram séries de sanções desde o início da guerra. (ANSA).

