Stellantis anuncia plano estratégico para América do Sul

SÃO PAULO, 25 ABR (ANSA) - O grupo automotivo Stellantis, dono de marcas como Fiat, Jeep, Citroën e Peugeot, anunciou um plano estratégico para consolidar sua liderança de mercado na América do Sul e impulsionar a mobilidade limpa na região.

Chamado "Next Level" ("Próximo Nível", em tradução livre), o programa se insere no plano global Dare Forward 2030 e é formado por seis pilares: aceleração do negócio, experiência do cliente, excelência operacional, descarbonização, finanças e pessoas, com a atração de talentos para fortalecer a empresa como uma companhia de tecnologia em mobilidade.

"Uma das características da Stellantis na América do Sul é ter uma liderança muito forte, o que comporta a responsabilidade de levar a indústria à transição tecnológica e à evolução da mobilidade na região", disse o presidente da Stellantis na América do Sul, Emanuele Cappellano, em coletiva de imprensa com jornalistas brasileiros.