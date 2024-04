Vice-premiê da Itália confirma candidatura de general 'antigay'

Além disso, afirma que os "traços físicos" de Paola Egonu, célebre jogadora de vôlei negra, "não representam a italianidade", apesar de ela ser italiana.

"Estou feliz que um homem de valor como o general Vannacci tenha decidido levar adiante suas batalhas de liberdade junto à Liga no Parlamento Europeu", disse Salvini.

"Confirmo minha estima pelo ministro Salvini e subscrevo sua declaração. Serei um candidato independente que mantém a própria identidade e que lutará, com coragem, para afirmar os próprios valores de pátria, tradições, família, soberania e identidade que compartilho abundantemente com a Liga", disse Vannacci à ANSA.

O fato de o anúncio ter sido feito no feriado do Dia da Libertação, que marca a derrota do nazifascismo no país, foi visto como provocação pela oposição.

"Essa decisão leva um partido do governo a se apropriar dos programas xenofóbicos, contra os gays, contra os migrantes, contra os ambientalistas. A [premiê, Giorgia] Meloni deverá nos dizer se compartilha da linha xenofóbica da Liga e do slogan de 'mais Itália, menos Europa'", disse o deputado da Aliança Verdes e Esquerda (AVS) Angelo Bonelli.

As próximas eleições para o Parlamento da União Europeia serão realizadas entre 6 e 9 de junho. (ANSA).