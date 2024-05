New York Times, Clarín, BBC: tragédia no RS repercute em todo o mundo

A imprensa internacional tem repercutido a tragédia climática no Rio Grande do Sul, que deixou ao menos 75 mortos e 103 desaparecidos até o começo da tarde deste domingo (5). Veículos como o The New York Times, Clarín e Le Monde publicaram reportagens sobre as fortes chuvas que caem sobre o estado.

O que aconteceu

O norte-americano The New York Times destacou as "chuvas torrenciais" no estado. Uma reportagem publicada na quinta-feira (2), antes do agravamento das inundações neste fim de semana, descreveu que o volume de água no Rio Grande do Sul nos últimos dias foi "acima do esperado para essa época do ano".