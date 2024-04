Israel estaria disposto a trégua limitada em troca de 33 reféns

ROMA, 26 ABR (ANSA) - Israel estaria disposto a considerar uma trégua limitada com o Hamas na Faixa de Gaza em troca da libertação de 33 reféns ainda sob poder do grupo fundamentalista islâmico.

No entanto, segundo uma fonte oficial citada pelo jornal The Jerusalem Post, não há negociações entre os dois lados em curso neste momento nem uma "nova oferta de Israel". "O que existe é uma tentativa do Egito de retomar as conversas com uma proposta que implicaria a libertação de 33 reféns mulheres, idosos e doentes", disse o informante.

De acordo com a fonte, Israel estaria disposto a "considerar" essa oferta, ao invés da libertação de 40 pessoas que era discutida anteriormente.