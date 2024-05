'Sem previsão de alívio imediato no RS', diz agência meteorológica da ONU

Para a agência da ONU, tanto o caso brasileiro como a situação africana revelam que uma maior preparação é necessária.

"O desastre no Brasil - e as inundações em andamento no leste da África - destacam a necessidade de uma resposta mais integrada aos impactos do El Niño e das mudanças climáticas e de alertas antecipados para todos", disse.

Isso foi solicitado pela OMM em uma reunião temática especial das Nações Unidas, recentemente.

"O período entre o final de abril e o início de maio de 2024 ainda é influenciado pelo El Niño. O fenômeno, responsável pelo aquecimento das águas do Pacífico, ajudou a bloquear as frentes frias e a concentrar os sistemas de áreas de instabilidade sobre o Rio Grande do Sul", explicou.

"Além dessa condição, a temperatura bem mais elevada do Oceano Atlântico Sul, próximo à faixa equatorial, também contribui para a umidade, intensificando as chuvas. O transporte de umidade da Amazônia e o contraste térmico com o ar mais quente ao norte da Região Sul, bem como o ar mais frio ao sul do Rio Grande do Sul, também ajudaram a fortalecer as tempestades", completou.

