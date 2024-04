Itália aumenta participação no Festival de Cannes

Os trabalhos de Bellocchio e Golino serão acompanhados por "Parthenope", do cineasta Paolo Sorrentino, que foi selecionado para disputar a Palma de Ouro na mostra competitiva da 77ª edição do festival.

A Itália também será representada no festival pelo filme "I dannati", cujo título em inglês é "The Damned", do diretor Roberto Minervini, na mostra paralela "Um certain regard".

O evento em Cannes será realizado entre os dias 14 e 25 de maio. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.