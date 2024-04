Kasparov, campeão mundial de xadrez, é preso na Rússia

ROMA, 26 ABR (ANSA) - O Tribunal de Syktyvkar prendeu o campeão mundial de xadrez e cofundador do "Fórum Rússia Livre" (FRF), Garry Kasparov, crítico proeminente do governo russo, juntamente com vários outros ativistas na última quinta-feira (25).

O enxadrista ex-número 1 do mundo foi acusado de criar uma "comunidade terrorista", de financiar "atividades terroristas" e de ter incitado publicamente o terrorismo, informou a imprensa russa e ucraniana.

A ativista Yevgeniya Chirikova, o ex-diretor executivo do Movimento de Solidariedade Russo Ivan Tyutrin e o ex-deputado Gennady Gudkov também foram detidos.