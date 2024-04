Mais de 15 mil pagam taxa de acesso em Veneza em 1º dia de teste

VENEZA, 26 ABR (ANSA) - A cidade de Veneza encerrou com sucesso o primeiro dia do período de testes da taxa de contribuição de cinco euros (R$ 28) para viajantes adeptos do "bate e volta" entrarem no centro histórico da cidade.

A medida é uma bandeira do prefeito de centro-direita Luigi Brugnaro para combater o turismo predatório e minimizar a insatisfação dos moradores com o excesso de visitantes em uma região de ecossistema frágil e já ameaçada pela crise climática.

"Ninguém nunca fez nada para controlar o turismo, mas eu fiz", disse Brugnaro na última quinta-feira (25), feriado do Dia da Libertação. "Lamento pelo incômodo, mas precisávamos fazer alguma coisa", acrescentou.