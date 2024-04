Meloni anuncia participação do Papa em sessão do G7 sobre IA

Na gravação, a premiê italiana agradece "de coração ao Santo Padre por ter aceitado o convite da Itália", principalmente porque "a sua presença prestigia a nossa nação e a todo o G7".

Além disso, Meloni recordou do discurso de outro Papa, São João Paulo II, às Nações Unidas em 2 de outubro de 1979, no qual o religioso destacou que "a atividade política, nacional e internacional, vem do homem, e é exercida através do homem e é para o homem".

"Muitos, e não erradamente, acreditam que o advento da Inteligência Artificial é o maior desafio antropológico desta época, uma tecnologia que pode gerar grandes oportunidades, mas também traz consigo grandes riscos, bem como inevitavelmente impactar os equilíbrios globais", acrescentou.

Por fim, a primeira-ministra da Itália enfatizou que seu compromisso "é desenvolver mecanismos de governança para garantir que a IA seja centrada no ser humano e controlada pelo homem, ou seja, que mantenha a pessoa no centro e tenha a pessoa como a sua peça central".

De acordo com ela, "é um desafio que nenhum de nós pensa enfrentar sozinho" e considera fundamental valorizar o melhor da reflexão ética e intelectual que se desenvolve nesta área.

Esta é a primeira vez que o Pontífice participará dos trabalhos do grupo dos sete, que inclui Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e a União Europeia. Ele estará presente na sessão "Outreach", aberta também aos países convidados e não apenas aos membros do G7.