3h de fila e assaltos: água desaparece dos mercados e gera medo no RS

A água sumiu das torneiras, chuveiros e prateleiras de cidades do Rio Grande do Sul. Os relatos nas redes sociais se multiplicam, com muitas pessoas recorrendo até a galões de água com gás para fazer tarefas básicas, como tomar banho e escovar os dentes.

Lauren Chavez, 28, mora na zona norte de Porto Alegre, no bairro de Passo das Pedras. Os alagamentos não chegaram até lá, mas a dona de casa, de 28 anos, está sem água há pelo menos três dias. Ela recorre a uma bica perto para manter parte da rotina com os três filhos, de 12, 10 e 8 anos, e conta que nos mercados perto de onde mora não existe nem mesmo a opção da água com gás.