Morre bebê retirada do útero da mãe após ataque em Gaza

ROMA, 26 ABR (ANSA) - A bebê palestina retirada com vida do útero de sua mãe, morta durante um ataque israelense no sul da Faixa de Gaza, não resistiu e faleceu nesta sexta-feira (26), informou a rede britânica BBC.

Segundo a agência, a pequena ficou cinco dias internada em uma unidade de cuidados intensivos neonatais no enclave palestino, após ter nascido por meio de uma cesariana realizada com urgência.

A mãe da bebê, Sabreen al-Sakani, que estava grávida há sete meses e meio, morreu depois de sua casa ser atingida em um bombardeio de Israel contra a cidade de Rafah.