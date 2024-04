Com 1 a menos, Bologna se arrisca no fim e empata com Udinese

SÃO PAULO, 28 ABR (ANSA) - Bologna e Udinese empataram em 1 a 1 neste domingo (28) no estádio Renato Dall'Ara em Bolonha pela 34ª rodada do Campeonato Italiano.

A equipe de Údine saiu na frente com um gol de Martín Payero aos 46 minutos do primeiro tempo e cedeu o empate quando tinha um jogador a mais após a expulsão de Sam Beukema, zagueiro do Bologna, aos 19 minutos da etapa final.

Perdendo o jogo e com apenas dez homens em campo, o técnico Thiago Motta não se preocupou em recompor a sua zaga. Ele anteve o time com apenas um zagueiro e foi premiado com o gol de Alexis Saelemaekers aos 33 minutos do segundo tempo.