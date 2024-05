Médico achado morto no RS chefiava UTI na pandemia: 'Se dedicou ao máximo'

A partir de 2010, se dedicou a trabalhar em hospitais públicos e particulares no Espírito Santo, como o Jones dos Santos Neves, referência no tratamento de queimados. Em 2012, ingressou como médico socorrista no Samu. Paralelo à função, atuou como clínico geral no Hospital Evangélico.

Atuação na pandemia e instituto de estética

O médico, com vasta experiência em fisioterapia, foi peça fundamental para atender toda a demanda durante a pandemia da covid-19, no estado capixaba.

Nos conhecemos no Samu e depois nos reencontramos no Hospital Evangélico. Eu estava como intensivista lá e ele era um dos meus plantonistas. Ele chefiava a UTI, e na pandemia se dedicou ao máximo todos os dias. Todos os colegas aplaudiam o trabalho dele. Hoje, nesse mesmo hospital, vivemos um clima de velório. Todo mundo abalado com essa fatalidade, explicou Thiago Rodrigues ao UOL.

Leandro Medice estava em São Leopoldo (RS) como médico voluntário Imagem: Reprodução/Instagram

Leandro permaneceu no hospital como chefe da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) até o final do ano de 2021, quando abriu o próprio instituto de estética com o companheiro e uma amiga. O local carrega o sobrenome do médico e se tornou uma referência no processo de implante capilar em homens e mulheres. O tratamento humanizado era destaque dos pacientes.