Itália abre reunião ministerial de Energia e Meio Ambiente do G7

A ministra do Meio Ambiente do Brasil, Marina Silva, confirmou presença como convidada.

Segundo Pichetto, as prioridades da Itália no setor incluem a descarbonização: "Significa reduzir de forma significativa as emissões de carbono, que começam com o primeiro poluente, que é o carvão, depois passam pelo petróleo e, em seguida, migram para a produção de energia limpa, utilizando o gás como transição".

A abertura do evento foi marcada por uma manifestação com cerca de mil pessoas, que incendiaram fotos dos líderes do G7 e bloquearam a principal estrada da cidade.

"Diante das falsas soluções que os governos das potências mundiais propõem para a crise climática, dizemos a eles que a saída é a justiça climática, a defesa da soberania energética dos povos e a construção de redes de solidariedade entre nossos países e o reconhecimento da dívida dos países estrangeiros fraudulentos que estão sufocando nossos povos e incentivando o saque de nossos recursos naturais", discursaram os ambientalistas. (ANSA).

