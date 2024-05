Por que onda histórica de calor no mar pode turbinar temporada de furacões

Por que isso pode intensificar furacões

Além de uma ameaça à vida marinha, provocando, por exemplo, o branqueamento dos corais, o aquecimento das águas tende a prolongar e intensificar furacões. Isso porque este tipo de evento é uma resposta natural à instabilidade atmosférica causada pelo excesso de calor (acima de 27ºC) na superfície do mar.

Além disso, o vapor d'água, que surge como uma maneira de liberar esse calor para cima e forma as nuvens que combinadas a outros fatores climáticos tornam-se furacões, atua como uma espécie de combustível nesse contexto.

"Sabemos que a temperatura média dos oceanos está subindo devido à emissão de gases poluentes na atmosfera, mas os índices mais recentes superaram muito as previsões feitas para esta época", destaca McNoldy. Especialistas ainda não sabem, aliás, por que de repente o mar tem ficado mais quente mais rapidamente e cogitam que isso seja o início de uma série de mudanças ainda mais graves no clima do planeta.

"A quebra desses recordes pode ser um aviso de que a Terra está se tornando um território imprevisível", avaliou Gavin Schmidt, diretor do Instituto de Estudos Espaciais da NASA, em uma matéria publicada no início do ano no periódico científico Nature. "Nos últimos nove meses, a temperatura da superfície do mar e do solo ultrapassou a estimativa inicial em até 0,2ºC, uma margem enorme na escala do planeta", destacou.