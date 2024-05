Brasil pode pedir extradição de fugitivos do 8/1 para prender grupo

Dentre os caminhos que o Brasil pode adotar para tentar recapturar condenados e investigados pela tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023, um deles é o pedido de extradição aos países para onde eles fugiram. O UOL revelou que ao menos dez golpistas quebraram as tornozeleiras eletrônicas e fugiram do país para escapar da punição.

O grupo fugiu para o exterior neste ano pelas fronteiras de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul rumo à Argentina e ao Uruguai. Entre eles, sete já foram condenados pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a mais de dez anos de prisão por participação nos atos antidemocráticos.

Procurados pela coluna, ministros do STF não quiseram se manifestar sobre as fugas e sobre as providências a serem tomadas para tentar recapturar o grupo.