Hiato da legislação eleitoral sobre pré-campanha pode ajudar Moro no TSE

Com Moraes na presidência do TSE, as chances de Moro diminuiriam. Quando o mandato de Moro terminar, André Mendonça assumirá uma cadeira no tribunal. Na bolsa de apostas no Judiciário, Mendonça estaria mais inclinado a absolver Moro do que Moraes.

Isso tudo em tese, considerando o espectro político que Moro representa. Na análise do caso concreto, pode não ser bem assim. Existe um fator supresa. Nos bastidores, ministros do TSE ponderam que a discussão em torno do caso Moro nunca foi examinado na Corte. Portanto, seria difícil prever o resultado da votação antes que os ministros estudem o assunto a fundo.

Integrantes do TSE não parecem dispostos a avançar no que (não) diz a lei sobre a pré-campanha - que, neste ano, vai até 15 de agosto. O julgamento de Moro será uma forma de pautar o debate na Justiça Eleitoral. Será uma oportunidade de discutir, de forma objetiva, o que os candidatos às eleições municipais podem e não podem fazer agora.

A situação juridicamente nebulosa da pré-campanha já produz alguns efeitos curiosos. Por exemplo: Bolsonaro chamar de "fantástico" o deputado Alexandre Ramagem, ex-chefe da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) e pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro, não configura infração à lei.

Por outro lado, Luiz Inácio Lula da Silva não pode pedir votos expressamente para Guilherme Boulos, aspirante a governador de São Paulo. O pedido literal de voto é das poucas proibições da pré-campanha. Ao menos esse ponto já está claro para a Justiça Eleitoral.