Mãe e filha escrevem pedido de socorro com batom e são resgatadas no RS

''A gente não sabe o que vai ser de Eldorado'', disse Rosângela. Eldorado do Sul foi tomada pelas águas e precisou evacuar totalmente a cidade. Prefeito afirmou que a água alagou 100% do centro da cidade, que está sem energia elétrica, sem água, além do aumento de saques.

Mãe e filha escrevem mensagem de socorro em casa Imagem: Reprodução / Globoplay