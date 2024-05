Tales: Prevenir não traz voto, mas tragédia tira voto

Tragédias como a que devastou o Rio Grande do Sul terão efeitos nas urnas e afetarão quem negligencia os efeitos das mudanças climáticas, afirmou o colunista Tales Faria no UOL News desta segunda (13).

Estamos nos aproximando das eleições municipais e certamente esse evento trágico vai se refletir nas do Rio Grande do Sul. Mas ela deveria se refletir nas eleições municipais do país inteiro. As pessoas deveriam começar a olhar para o seu gestor e ver o que ele fez para prevenir a comunidade em relação a eventos climáticos.