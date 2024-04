Ator italiano Pierfrancesco Favino integrará júri de Cannes

ROMA, 29 ABR (ANSA) - O ator italiano Pierfrancesco Favino foi anunciado nesta segunda-feira (29) como um dos integrantes do júri da 77ª edição do Festival de Cinema de Cannes, que acontecerá entre 14 e 25 de maio.

Segundo a organização do evento, a atriz e diretora americana Greta Gerwig, reconhecida pelo sucesso de bilheteria "Barbie", será a presidente do júri que definirá o vencedor da Palma de Ouro, o principal prêmio do festival.

Favino ganhou reconhecimento com o sucesso "The Last Kiss", de Gabriele Muccino, em 2001, e sua atuação premiada em "Romanzo Criminale (2005), de Michele Placido.