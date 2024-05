A água começou a baixar no Rio Grande do Sul, e as cenas que elas revelam são assustadoras: cidades devastadas, poças de lama, cemitérios, casas e estradas completamente destruídas. O estado sofre com as fortes chuvas desde o começo de maio e já conta com mais de 150 mortos da tragédia.

Veja fotos de como estão algumas cidades do RS:

Cachorros em meio a destroções da enchente em Eldorado do Sul Imagem: Nelson Almeida/AFP