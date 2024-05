Datena revende ao PSDB lote na Lua que Tabata havia comprado

Tabata Amaral é uma parlamentar jovem, talentosa e esforçada. Mas comprou um terreno na Lua ao acreditar que José Luiz Datena seria seu candidato a vice na corrida pela prefeitura de São Paulo. Datena acaba de revender a mesma propriedade ao PSDB. A diferença é que o lote adquirido pelo tucanato tem vista para Saturno, pois Datena agora se oferece não como opção de vice, mas de cabeça de chapa.

Sondagem do instituto Paraná Pesquisas divulgada há duas semanas mostrou que Datena entraria na disputa com 15,3% das intenções de voto. Ficaria bem à frente de Tabata (8,2%) e muito atrás de Ricardo Nunes (27,3%) e Guilherme Boulos (25,7%). Ou seja: com sua popularidade televisiva, Datena empurraria Tabata da terceira via para o acostamento sem garantir uma vaga automática para o PSDB no segundo turno.

À beira da falência política, o tucanato admira sua vista para Saturno abraçado ao ponto de interrogação. Presidente do PSDB paulistano, o ex-senador José Aníbal reconhece que a candidatura de Datena à prefeitura não está totalmente consolidada. "Temos tempo até a convenção do partido, no fim de julho", diz ele.