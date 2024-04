EUA cobram que Hamas aceite 'proposta generosa' de Israel

Eles precisam decidir, e rapidamente", declarou Blinken durante um evento do Fórum Econômico Mundial na capital saudita.

No entanto, um membro do comitê político do Hamas, Izzat al-Risheq, afirmou nesta segunda-feira que a proposta "ainda está em fase de estudo".

Israel exige a libertação imediata de todos os reféns em poder do Hamas, enquanto o grupo islâmico quer a retirada total das forças militares israelenses da Faixa de Gaza, onde 35,5 mil pessoas já morreram desde o início do conflito, em 7 de outubro.

Durante a visita a Riad, Blinken também reiterou a oposição dos EUA a uma ofensiva em Rafah e disse que Israel não apresentou nenhum plano que "permita acreditar que os civis serão protegidos de forma eficaz".

Além do secretário de Estado, outro representante ocidental nesta segunda-feira na Arábia Saudita é o ministro das Relações Exteriores e vice-premiê da Itália, Antonio Tajani, que terá uma agenda toda voltada à crise no Oriente Médio.

"O objetivo é pressionar por um cessar-fogo imediato, pela libertação de todos os reféns israelenses e para fazer entrar o quanto antes as ajudas para a população civil de Gaza. A emergência é insustentável", disse o chanceler em um comunicado.