Homem que desapareceu há 26 anos na Argélia é encontrado na casa de vizinho

Um homem que desapareceu há 26 anos na Argélia foi encontrado na casa de um vizinho da família no último domingo (12). As informações são do jornal inglês Daily Mail.

O que aconteceu

Omar Bin Omran estava no porão do vizinho, debaixo de pilhas de feno. O homem, que desapareceu quando era adolescente, tem 45 anos atualmente.

Família achou que ele estava morto. Os parentes acreditavam que Omar havia morrido durante a guerra civil entre o governo e grupos rebeldes islâmicos, entre 1990 e 2000.