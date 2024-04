Mostras e shows homenagearão Ayrton Senna em Ímola

Um dos eventos musicais ocorrerá no "Al Parco", uma casa de shows localizada dentro do Parque das Águas Minerais. O local organizará a "Noite Brasileira", já que tocará para o público músicas marcantes da cultura do país sul-americano.

O Teatro Municipal Ebe Stignani, por sua vez, sediará um monólogo do ator e músico Stefabi Fresi, que estará acompanhado de uma banda.

Em 1º de maio, data da morte de Senna, a curva Tamburello do circuito de Ímola, onde o ex-piloto sofreu o trágico acidente, receberá uma cerimônia com autoridades locais, nacionais e internacionais. Os ministros das Relações Exteriores da Itália e do Brasil, Antonio Tajani e Mauro Vieira, respectivamente, marcarão presença no evento..

O grupo também realizará uma celebração na curva Villeneuve, onde o austríaco Roland Ratzenberger também se acidentou e faleceu, mas um dia antes de Senna. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.