Campeão olímpico italiano se aposenta por problema cardíaco

ROMA, 30 ABR (ANSA) - O esgrimista italiano Daniele Garozzo, campeão olímpico em 2016, anunciou nesta terça-feira (30) sua aposentadoria do esporte após um problema cardíaco ser detectado por exames.

O atleta estava pronto para as Olimpíadas de Paris e sonhava em conquistar sua terceira medalha, mas um check-up médico tendo em vista o megaevento esportivo barrou sua participação.

"Chegou a hora de anunciar minha aposentadoria das atividades competitivas e são muitas as emoções que estou sentindo. É uma decisão que surgiu de circunstâncias fora do meu controle, já que meu coração ficou 'ferido', mas que aceito com serenidade", escreveu o esgrimista nas redes sociais.