Corte da ONU nega pedido para suspender ajuda alemã a Israel

No entanto, o tribunal afirmou estar profundamente preocupado com as condições em Gaza.

A Nicarágua acusava a Alemanha de violar a Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio de 1948 ao fornecer armas a Israel para a guerra em Gaza.

"O Tribunal considera que as circunstâncias não exigem o exercício de seu poder de indicar medidas provisórias", declarou o tribunal.

No pedido, a Nicarágua também havia solicitado que a Alemanha renovasse o financiamento à agência da ONU para ajuda a palestinos (Unrwa). (ANSA).

