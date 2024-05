Tales: PT está de braços abertos para volta de Dirceu à vida política

Não acredito que o José Dirceu volte a ser a mesma coisa que era. Todas essas pessoas que voltaram depois que saíram [da vida política] e tiveram muito poder, quando voltaram não voltaram com o mesmo poder que tinham antes. É curioso. Acho que ele tem tudo para se eleger, tem uma importância grande no partido dele, o PT, provavelmente sempre terá. Tales Faria, colunista do UOL

Tales Faria conta que o ex-ministro segue bastante influente entre militantes do PT.

Depois do Lula, ele é o segundo grande símbolo e personagem para os militantes do partido, então ele sempre vai ter importância dentro do partido. Não aqui no parlamento. Aqui ele vai ter sempre arestas, dificuldades, em função do que passou.

No governo, o problema é ele. No governo ele e o Lula viveram momentos que são altos e baixos, mas são um pouco mais do que isso. Houve momentos em que o Zé Dirceu achava que estava sendo sacrificado pelo Lula, e houve momentos que o Lula não queria mesmo assumir as coisas do Zé Dirceu. Tales Faria, colunista do UOL

Carla Araújo: Enquanto a Justiça avança, inação protege Zambelli na Câmara