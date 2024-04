Itália detecta pela 1ª vez mistura de fentanil com heroína

ROMA, 30 ABR (ANSA) - O Departamento de Políticas Antidrogas (DPA) da Itália detectou pela primeira vez a presença do poderoso opioide fentanil como agente de corte em uma dose de heroína.

A perigosa mistura, que aumenta drasticamente os efeitos do entorpecente, foi encontrada em alguns testes realizados pelo Instituto Superior de Saúde (ISS). A dose de heroína foi apreendida durante uma blitz em Perúgia.

As autoridades de saúde da Itália alertaram as forças policiais sobre a presença da nova combinação de drogas. Os agentes suspeitam que a máfia 'ndrangheta pode estar por trás do episódio, pois o grupo criminoso estava interessado em entrar no comércio de fentanil, segundo investigações.