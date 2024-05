Idoso morto por PM em SP: Associação pede apuração de conduta de policiais

A ADPESP (Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo) entrou com pedido para abertura de inquérito policial militar para apurar a conduta dos policiais militares envolvidos na ocorrência que terminou na morte de um idoso no dia 7 de maio, na capital.

O que aconteceu

Associação quer seja apurado se os PMs cometeram os crimes de prevaricação (quando funcionários públicos atuam ilegalmente para atender interesses particulares) e falsidade ideológica na condução da ocorrência. Clóvis Marcondes de Souza, de 70 anos, foi morto por um PM durante uma abordagem policial a uma dupla em uma motocicleta na zona leste de São Paulo. A vítima ia para uma farmácia quando foi atingida pelo disparo.

Morte de Clóvis não foi comunicada para a Polícia Civil. Segundo a Folha de São Paulo, o caso da morte do idoso foi apresentado pelos agentes na Polícia Judiciária Militar — ou seja, da própria corporação do autor do disparo. No local, o sargento que fez o disparo foi autuado e o caso foi levado para o Tribunal da Justiça Militar. Delegados ouvidos pelo jornal criticaram e chamaram de "inconstitucional" a decisão do caso ser conduzido pela PM, sem a Civil ser comunicada.