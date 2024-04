Mesmo com dores no quadril, Sinner vence russo e avança em Madri

ROMA, 30 ABR (ANSA) - Apesar do desconforto no quadril, o tenista italiano Jannik Sinner derrotou nesta terça-feira (30) o russo Karen Khachanov e avançou às quartas de final do Aberto de Madri, na Espanha.

Em quadra, o jovem tirolês perdeu o primeiro game, mas virou nos outros dois para sacramentar a vitória por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/3 e 6/3.

Com o triunfo, Sinner vai enfrentar na próxima fase o vencedor do encontro entre o norueguês Casper Ruud e o canadense Félix Auger-Aliassime.