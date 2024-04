Ofensiva de Israel em Rafah seria escalada intolerável, diz ONU

NOVA YORK, 30 ABR (ANSA) - O diretor-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Antonio Guterres, afirmou nesta terça-feira (30) que uma ofensiva de Israel em Rafah, em Gaza, seria uma "escalada intolerável".

Ele pediu uma investigação independente sobre corpos descobertos em valas comuns no enclave palestino, e afirmou que é essencial que o acesso de investigadores internacionais seja autorizado para "determinar as circunstâncias exatas nas quais os palestinos perderam as vidas".

Ainda em abril, mais de 300 corpos foram encontrados em uma vala comum no Hospital Nasser, em Khan Younis. Na ocasião, a ONU e a União Europeia cobraram investigações internacionais sobre o caso, enquanto os Estados Unidos definiram o episódio como "inquietante" e pediram respostas a Israel.