Ímola faz 1 minuto de silêncio por Senna e Ratzenberger

BOLONHA, 1 MAI (ANSA) - Autoridades políticas e esportivas fizeram um minuto de silêncio no autódromo de Ímola, na Itália, nesta quarta-feira (1º) para lembrar os 30 anos da morte do tricampeão mundial de Fórmula 1 Ayrton Senna e do piloto austríaco Roland Ratzenberger.

A homenagem ocorreu às 14h17 (hora local), no exato horário em que o brasileiro perdeu o controle de sua Williams e bateu na curva Tamburello, encerrando de forma trágica uma das carreiras mais brilhantes da F1.

O acidente ocorreu em 1º de maio de 1994, um dia depois de Ratzenberger, da Simtek, ter morrido durante o treino classificatório na mesma pista.