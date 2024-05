Criança ferida durante ação da PM em Paraisópolis fica cega de um olho

Ela relatou que Kauan só passou por cirurgia no dia 5 de maio, no Hospital das Clínicas. Foi depois do procedimento que ela foi informada que ele teria ficado cego de um dos olhos. "O médico falou para mim que infelizmente ele não vai voltar a enxergar com esse olho. Por conta de uma operação [da Polícia Militar de São Paulo], que a gente nunca devia ter vivido, meu filho nunca devia ter passado", disse à reportagem da TV Globo.

No dia 17 de abril, Luana saía de casa para trabalhar e, como de costume, deixaria o filho com uma vizinha. Quando já estava na rua Ernest Renan, ela percebeu a movimentação da polícia e de criminosos, e se escondeu com o filho atrás de um carro. Mas a criança foi atingida.

Na ocasião, policiais militares socorreram a criança. Ela foi levada inicialmente ao AMA Paraisópolis. Depois, encaminhada para o Hospital Campo Limpo. Os moradores da região afirmam que, após o tiroteio, foi constatado que ela estava com um ferimento na cabeça. "Eu cheguei cheia de sangue, minhas mãos, meu pescoço, meu rosto. Estava tudo cheio de sangue, ele estava cheio de sangue. Aí já fizeram um curativo, me acalmaram, falaram 'não, mãe, não entrou nenhuma bala nele', tentando me acalmar", relembrou.