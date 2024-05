Jovem brasileiro é morto a tiros em festa nos EUA, e outros três são presos

Três brasileiros foram presos durante a ocorrência. Os detidos foram identificados como Wallisom Texeira da Silva, 20; Arnoldo Nogueira Filho, 19; e Pedro de Souza Passos, 27. A prisão ocorreu após o trio ser flagrado com a aniversariante e outra mulher em um automóvel horas após os disparos. No veículo parado pela polícia, havia duas bolsas na parte traseira, onde também foram encontrados um carregador 9mm e duas munições "soltas", segundo os promotores. Wallisom teria confessado que a bolsa, que tinha um passaporte em seu nome, era dele.

Depois, os investigadores que estiveram no local encontraram uma arma, sem número de série, em uma área do imóvel onde ocorreu a festa. Wallisom teria admitido que o armamento era dele, enquanto os outros dois não reivindicaram a propriedade de nenhum dos itens.

Eles passaram por audiência e foram indiciados na segunda-feira (13) no Tribunal Distrital de Westborough, no estado. Wallisom é acusado de posse ilegal de arma de fogo e posse ilegal de munição, enquanto Pedro e Arnoldo foram acusados por porte ilegal de munição. Arnoldo e Pedro tiveram as fianças estipuladas, respectivamente, em US$ 45 mil (cerca de R$ 231 mil) e US$ 25 mil (R$ 128 mil), de acordo com o jornal Boston Herald. Já havia pedidos de prisão em aberto pela agência de imigração contra Wallisom e Arnoldo.

Wallisom continua detido sem direito à fiança, enquanto Arnoldo e Pedro podem ser liberados se pagarem fiança. O advogado de Arnoldo afirmou que a exposição dos fatos pela polícia é "um tanto estranha" por não explicar a relação entre o homem e qualquer item encontrado pelas autoridades na ocorrência. Já o defensor de Pedro, Jason Wadman, alegou não saber o porquê o veículo foi revistado após o tiroteio no local.

O trio deve voltar ao tribunal em 20 de maio para novas audiências. Até o momento, ninguém, incluindo o trio, foi acusado por ligação direta com o assassinato de Ygor.

Família pede doações para traslado do corpo ao Brasil

O pai de Ygor abriu uma vaquinha virtual para conseguir trazer o corpo do filho ao Brasil. "A família do Ygor e todos aqueles que o amavam agradecem de coração por qualquer ajuda que puderem oferecer. Que possamos confortar uns aos outros e honrar a memória desse jovem tão especial que infelizmente teve a vida tirada brutalmente. Agradeço a todos que Deus possa confortar o coração de todos os amigos e familiares", escreveu Leandro Correia, pai da vítima.