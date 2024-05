Rússia alerta Paris e Londres para riscos de escalada em Kiev

"Uma escalada direta que poderia potencialmente representar um perigo para a segurança europeia", disse o russo.

Em outro assunto envolvendo Moscou, a Rússia foi acusada pelo governo alemão de estar por trás de um ataque cibernético aos social-democratas no início do ano passado, de acordo com a ministra das Relações Exteriores de Berlim, Annalena Baerbock.

O porta-voz do chanceler alemão Olaf Scholz, Wolfgang Buechner, declarou que os ataques foram realizados pelo grupo de hackers russo Apt28 e representam uma "ameaça à democracia".

"A União Europeia, juntamente com os parceiros internacionais, condenam veementemente a campanha cibernética maliciosa organizada pelo grupo Apt28m controlado pela Rússia, contra a Alemanha e a República Tcheca", afirmou o bloco.

(ANSA).