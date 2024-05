Morre Dona Cadu, 'doutora' do samba e da cerâmica do Recôncavo da Bahia

Território de preservação de práticas e saberes ancestrais da herança africana e indígena no Brasil, o Recôncavo da Bahia perdeu hoje uma das maiores guardiãs da arte e da cultura popular ainda praticadas na região do entorno da Baía de Todos os Santos.



A mestra ceramista, rezadeira e sambadeira Ricardina Pereira da Silva, conhecida como Dona Cadu, morreu na manhã desta terça-feira (21), aos 104 anos, no Distrito de Coqueiros, município de Maragogipe, onde mantinha ainda em atividade a fabricação de panelas, pratos, utensílios domésticos e religiosos e peças decorativas de barro.



Nascida em 14 de abril de 1920, em São Felix, também no Recôncavo Baiano, Dona Cadu aprendeu desde criança a arte da olaria, que aperfeiçoou por décadas, tornando-se uma das mais importantes detentoras deste fazer artístico.



Ela também aprendeu cedo com o pai a paixão pelo samba, cujos versos criados e aprendidos pela oralidade foram guardados na memória centenária. Líder comunitária e agitadora cultural, a griô estava à frente do grupo Filhos de Dona Cadu.

Dona Cadu e a arte da cerâmica em Maragojipe, Bahia Imagem: Divulgação





À beira das águas da baía do Iguape, na margem direita do rio Paraguaçu, enquanto cantava seus sambas e rezava para os santos, Dona Cadu moldava o barro, criando peças de cerâmica que unem beleza e utilidade, utilizadas na gastronomia ou em atividades religiosas.