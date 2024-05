Musk recomenda investir na Argentina após reunião com Milei

BUENOS AIRES, 7 MAI (ANSA) - O presidente da Argentina, Javier Milei, se reuniu nesta terça-feira (7), nos Estados Unidos, com o bilionário Elon Musk, dono da rede social X, pela segunda vez em três semanas.

Durante o encontro, o bilionário recomendou o investimento na Argentina, tendo em vista que o líder argentino tem implementado um vasto programa de reformas liberais no seu país, que inclui privatizações e relações de trabalho mais flexíveis.

A nova reunião ocorreu à margem da conferência anual do Milken Institute, em Los Angeles, onde Milei pediu aos empresários mais influentes do planeta que "apostem na Argentina" e explorem as "enormes" oportunidades de investimento para transformar o país na "Roma do século 21" e na "nova meca do Ocidente".