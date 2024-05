Berrettini desiste do Masters 1000 de Roma

Berrettini descartou que tenha sofrido algum problema muscular, mas indicou que ainda não está 100% fisicamente para encarar uma competição de alto nível.

"Só há tristeza, pois já se passaram três anos desde que me tiraram deste torneio. Nas últimas semanas tomei medicamentos para um tratamento que me enfraqueceram muito, a ponto de não me fazer sentir pronto para jogar", acrescentou.

O italiano desistiu do Aberto de Madri, na Espanha, em função de uma amigdalite e febre. (ANSA).

