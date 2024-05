'Urubu na janela': suspeita de matar namorado falou de odor, diz cúmplice

Luiz Marcelo Antônio Ormond foi encontrado morto no dia 20 de maio. Vizinhos sentiram um cheiro forte vindo do apartamento e acionaram a polícia. Ele havia sido visto pela última vez no dia 17 de maio.

Câmeras de segurança registraram Luiz e Júlia juntos na piscina e no elevador. As imagens mostram Luiz segurando um prato e Júlia uma cerveja, e em determinado momento eles se beijam.

No dia 19 de maio, as câmeras capturaram a suspeita colocando objetos no carro da vítima. Ela foi gravada deixando o prédio dirigindo o carro. No mesmo dia, ela retornou ao condomínio sem o veículo, que teria sido vendido.

Mais tarde, ela foi vista indo à academia do prédio. Na segunda-feira (20), às 13h, as câmeras registraram ela saindo do prédio com duas malas.